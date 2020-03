Arrestatieteam valt huis in Hippolytushoef in: "Zo'n twintig man stormden het pand binnen"

HIPPOLYTUSHOEF - De politie heeft vanmiddag een inval gedaan in een woning aan de Koningstraat in Hippolytushoef. In het dorp heeft de actie voor veel beroering gezorgd. "Ik ben er nog een beetje ontdaan van", zegt een buurvrouw tegen NH Nieuws. "Zo'n twintig man, waaronder een arrestatieteam, stormden met machinegeweren het pand binnen."

De inval was rond 12.45 uur. "Je schrikt ervan, hè", zegt de buurvrouw die niet met naam genoemd wil worden. "Van politieagenten in volle bepakking die naast je met een stormram naar binnen gaan." Volgens de buren heeft politie de woning nauwkeurig doorzocht, maar was er niemand in het huis.

"Zo'n enorme politiemacht komt niet op de been voor een kleine wietplantage"

Twee uur na de inval was de politie nog altijd het pand aan het ontruimen. "Met koffers en verhuisdozen werden allerlei spullen uit het huis gedragen. Dus er is wel echt wat aan de hand. Zo'n enorme politiemacht komt niet op de been voor een kleine wietplantage."

Uit navraag bij de politie blijkt de actie van de landelijke recherche te komen. Zij doen onderzoek in het pand. De buren zeggen dat er buitenlanders in het pand, dat was onderverhuurd, wonen. Zij zouden werkzaam zijn als schilders.

Een politiewoordvoerder kan aan NH Nieuws nog geen details geven over de inval. Ook is onduidelijk of er mensen zijn aangehouden.