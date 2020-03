De Peiling: 'Maximumsnelheid moet overal binnen bebouwde kom omlaag naar 30 km/u'

30 kilometer per uur moet de nieuwe snelheidsnorm worden binnen de bebouwde kom. Dat vinden verkeersministers en deskundigen uit 140 landen. De Amsterdamse RAI Vereniging is voorstander van het plan. Het scheelt veel verkeersslachtoffers en beperkt geluidsoverlast. Wat vind jij er van?

Verklaring van Stockholm

De verkeersministers en deskundigen kwamen bijeen in Stockholm waar ze hun handtekening zetten onder een verklaring met het doel het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. Eén van de belangrijkste maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid op plekken waar auto's en zwakkere verkeersdeelnemers samenkomen.

Geen doden

Verkeersdeskundigen wijzen op het succes van de snelheidsverlaging in Oslo en Helsinki. Het zijn de enige twee Europese steden waar in 2019 geen fietsers of voetgangers bij verkeersongelukken zijn overleden. Vorig jaar riep de RAI Vereniging al op tot snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom.

Autovrije zones

Veilig Verkeer Nederland geeft de komende tijd bij meer dan 100 scholen demonstraties om automobilisten te laten zien hoe lang hun remweg is bij een noodstop. 30 of 50 km/u rijden heeft veel invloed op de remweg. Sommige ouders in Amstelveen schrokken zo van de demonstratie dat ze nu voor autovrije zones rond scholen pleiten.