Curator failliet darttoernooi: "Er is geen geld om gedupeerden terug te betalen"

Gisteren werd door de rechtbank het faillissement uitgesproken van de organisatie achter het toernooi. En ondanks dat de curator de boekhouding nog moet bestuderen, weet hij nu al dat er te weinig geld is. "Er zit weinig in kas, en er zijn veel schulden. Er is alleen al achtduizend euro aan inschrijfgeld betaald."

Organisator van het internationale toernooi, Cor Smit, vertelde gisteren dat met name de onrust binnen de internationale dartbond BDO problemen veroorzaakte. Normaal zouden punten meetellen voor de wereldranglijst waardoor darters zich uiteindelijk kunnen plaatsen voor het WK van die bond. Maar dat evenement wordt niet meer erkend, waardoor de inschrijvingen achterbleven. Nadat het verhaal ook in het Noordhollands Dagblad verscheen, haakten ook sponsors af, en trok Smit uiteindelijk een week voor het toernooi de stekker uit het evenement.



"Ik heb nu nog geen reden om aan zijn verhaal te twijfelen. Maar ik ga nu verder onderzoek doen naar het faillissement", vertelt de curator. Dat onderzoek gaat vermoedelijk één tot twee weken duren. "Er is een beperkte boekhouding. Maar dat is normaal bij een stichting waarbij maar één evenement wordt georganiseerd. Dat ligt bij de accountant en moet ik nog bestuderen. Daarnaast wordt er, zoals altijd bij een faillissement, gekeken of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur."



