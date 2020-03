Amsterdam Het is officieel: Purmerendse dj tekent contract voor mindervalidenfeest in AFAS Live

AMSTERDAM - Ricardo Acari, ook bekend als dj Cripple-X, heeft een nieuwe stap gezet in de organisatie van een groot dancefeest voor mindervaliden in de AFAS Live in Amsterdam. Gistermiddag zette hij zjn handtekening onder het contract met de concertzaal.

"Ik heb er ontzettend veel zin in", zei Ricardo na het tekenen van het contract. "Er komt een hele drukke, spannende tijd aan. We gaan het uitgaansleven nog toegankelijker maken voor mensen met een beperking en ook voor de mensen die niet zo makkelijk uit kunnen."

Quote "De mensen voor wie wij dit organiseren zijn idolaat van Armin van Buuren" Ricardo acari, dj cripple-x

Ricardo zal tijdens het feest optreden, maar de dj is niet de enige. DJ Jean heeft al toegezegd om te komen, dat wordt een van de hoofdacts. Ricardo hoopt ook Armin van Buuren zover te krijgen om tijdens het feest te komen draaien. "Hij is natuurlijk bekend in de dance scene, vertelde Ricardo. "En ik weet dat de doelgroep waarvoor wij dit gaan organiseren idolaat is van Armin van Buuren."

Quote "De lijn ligt er wel. En ik zou het fantastisch vinden als Armin van Buuren komt optreden" birgitte de winter, directeur afas live