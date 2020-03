Een 'ommetje' van 150 km: nieuwe wandelroute over de Westfriese Omringdijk

De afgelopen weken is een groep vrijwilligers door weer en wind gegaan om een nieuwe streekroute van Wandelnet aan te leggen. Er moesten 1.200 bordjes geplaatst worden die je in 150 kilometer over de Westfriese Omringdijk brengen.

"De route is eigenlijk al heel oud, maar werd niet meer bijgehouden", vertelt Pim Kuipers van Wandelnet. "Een routemaker heeft deze route ontwikkeld, want er zijn allerlei dingen van belang. Als je bijvoorbeeld over een boerenpad wilt, moet je toestemming hebben van de landbeheerders."

In acht etappes door West-Friesland

De route brengt je dus niet alleen over de Omringdijk, maar ook langs bezienswaardigheden daaromheen. De 150 kilometer kun je afleggen in acht etappes van zo'n vijftien tot twintig kilometer. Het brengt je over de verharde weg, graspaadjes, je moet over een hek klimmen en je steekt het water over met een trekpondje.

De wandelroute Westfriese Omringdijk is een initiatief van Recreatieschap West-Friesland en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Holland. Recreatieschap West-Friesland en vrijwilligers van Wandelnet onderhouden het pad.