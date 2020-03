OM eist werkstraf en detentie tegen jeugdige verdachten van steekpartij Purmerend

PURMEREND - Slachtoffers Ilias (18) en Cokkie (17) stonden vandaag in de rechtszaal oog in oog met hun drie minderjarige belagers. De twee werden in oktober vorig jaar neergestoken in Purmerend en vluchten naar het Dijklander Ziekenhuis. Haico Kats, de vader van Cokkie, hoop dat er snel preventief gefouilleerd zal worden in de stad.