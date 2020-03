Tumult in Bennebroek over betonnen muur: "Het lijkt de Bijlmer wel"

BENNEBROEK - Aan de Kennemerbeekweg in Bennebroek is ophef ontstaan over een betonnen muur die onlangs langs de weg is geplaatst. Op Facebook maakt een foto van de muur nogal wat reacties los in het dorp, dus ging NH Nieuws ook maar eens even poolshoogte nemen.

De muur is zo'n twee meter hoog en bestaat uit meerdere betonnen platen. Het terrein, waar de muur bij behoort, ligt braak, zo is aan de voorkant te zien. Het stuk grond ligt te wachten totdat er gebouwd gaat worden. Aan de voorkant staat overigens gewoon een hek. Aan de achterkant, tegenover de betonnen muur staat een heg aan de andere kant van de straat. Daarachter een grote akker, geen overburen dus die zich aan het beton kunnen storen. Toch hebben de Bennebroekers er wel veel last van, zo blijkt. "Ik durf het niet hardop te zeggen. Maar deze muur doet me echt een beetje denken aan de muur tussen Israël en Palestina", vertelt een mevrouw zachtjes. "Verschrikkelijk afschuwelijk!", zegt haar vriendin. "Hoe kan de gemeente hier nou mee akkoord gaan?" Hieronder beelden van de betonnen muur in Bennebroek

NH Nieuws

Tijdelijk of blijvend? "Dit is niet een tijdelijk iets. Ze hebben de betonnen platen met een hijskraan geplaatst en dat zal wel veel geld hebben gekost", aldus een Bennebroekse. "En dit is zonder overleg met de buurt geplaatst. Dit past toch niet in het lommerrijke Bennebroek?" Woorden als 'gevangenismuur' en 'de Bijlmer' passeren lachend de revue. Ze vragen zich allemaal af of de eigenaar de muur zomaar kon plaatsen en of de gemeente Bloemendaal hier akkoord mee is gegaan. Aangezien er nog dertig centimeter ruimte tussen de muur en de stoep zit, zou het natuurlijk ook nog kunnen dat er nog iets anders tegen de betonnen muur wordt geplaatst. De buurt zou liever zien dat het beton plaatsmaakt voor iets groens. "Voor drie geeltjes wedden dat dit er gewoon blijft staan?", aldus een omwonende. "Misschien moeten ze er maar een paar mooie meiden op schilderen", lacht hij.

Reactie eigenaar NH Nieuws sprak met de projectleider van het bouwproject, waar de muur onderdeel van uitmaakt. Hij vertelt, namens de eigenaar, dat de eigenaar erg geschrokken is van de reacties uit de omgeving en dat erg betreurt. Hij staat open voor een gesprek met de buurt om de bezwaren aan te horen en daarop eventueel actie te ondernemen. De betonnen muur blijkt feitelijk een keerwand. "Die is functioneel noodzakelijk voor het vlakken van de tuin." Een constructie die dus tegendruk moet geven als bijvoorbeeld een deel van de tuin verhoogd wordt. De projectleider hoopt de Bennebroekers gerust te kunnen stellen. "Tussen de openbare weg en de keerwand worden groenvoorzieningen geplant, zodat de betonnen muur straks wegvalt in de groene omgeving. Dat is van meet af aan ook de bedoeling geweest." Wanneer dat gaat gebeuren, is nog even onduidelijk. "De eigenaar kennende gaat hij daar niet op wachten totdat het hele bouwproject voltooid is."

NH Nieuws / Paul Tromp

Protest en reactie gemeente Een aantal buurtbewoners heeft een handhavingsverzoek bij de gemeente Bloemendaal ingediend. Die moet dus nu gaan onderzoeken of de plaatsing van de keerwand rechtmatig is gebeurd. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er 'momenteel inderdaad een onderzoek loopt'. Gedurende dat onderzoek wil de gemeente nog niets over de zaak kwijt. 'De muur' heeft de buurt ook iets positiefs gebracht. "Het verbroedert wel", aldus een bewoonster.