Haarlemmer krijgt anderhalf jaar cel en tbs voor seksueel misbruik 6-jarig meisje

Het misbruik vond plaats tijdens logeerpartijen bij de man thuis. De verdachte was namelijks als een opa-figuur voor het meisje. Zij heeft veel schade aan het misbruik overgehouden en loopt al een jaar bij een therapeut.

De man heeft een contactverbod opgekregen voor het meisje. Ook mag hij geen contact zoeken met andere minderjarigen en mag hij niet met hen werken.

De man zou zich al eerder schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Het gaat hier dan om een zaak van ongeveer 25 jaar geleden. Opmerkelijk hieraan is dat het slachtoffer van destijds de vader van het nu misbruikte meisje is. De vader was destijds ook minderjarig. Deze zaak is echter niet meegenomen, omdat dit misdrijf verjaard is.

Kinderporno

De man is niet alleen veroordeeld voor seksueel misbruik, maar er werd ook een grote hoeveel kinderporno bij hem thuis aangetroffen. De verdachte had ruim 4,7 miljoen foto’s en meer dan 3.000 films met kinderpornografisch materiaal in zijn bezit. Hij had kennelijk lak aan alles, want na een huiszoeking door de politie ging de man gewoon door met het verzamelen van kinderporno. Vanwege het aanzienlijke herhalingsgevaar vindt de rechtbank behandeling van de verdachte noodzakelijk. Daarom wordt tbs met voorwaarden opgelegd.