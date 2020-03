Juweliersechtpaar moedeloos na zoveelste inbraak: "Dit is al de zevende keer"

IJMUIDEN - Juwelier Amber was vannacht voor de zoveelste keer het slachtoffer van een inbraak. Volgens eigenaren en juwelierechtpaar Monique en René Post zou er voor 40 duizend euro aan gouden ringen, armbanden en kettingen zijn meegenomen. Het is ondertussen al de achtste keer dat er is ingebroken bij het echtpaar.

René en Monique konden vanmorgen letterlijk en figuurlijk de scherven bij elkaar rapen. "We hadden onze zaakjes net weer een beetje op orde na de vorige inbraak. We dachten een buffertje te hebben voor het geval er een zware tijd zou aanbreken, bijvoorbeeld door het coronavirus. En dan gebeurt dit. Ik vraag me echt af hoe onze toekomst er nu uitziet. Uiteraard zijn we verzekerd, maar je moet het allemaal maar weer eens terug zien te krijgen", legt René Post uit.

Niet boos maar moedeloos

Gevraagd naar hun emoties, zegt Monique: "We zijn niet boos maar moedeloos." Het is niet de eerste keer dat er is ingebroken in hun winkel. Sterker. Dit is al de zevende keer dat het echtpaar slachtoffer is van een inbraak, ook in andere winkels. "Het is diep triest", zegt René. "We zijn gewoon en beetje lamgeslagen."

Volgens een politiewoordvoerder is het niet bekend hoelaat de inbraak is gepleegd. Het is waarschijnlijk gebeurd tijdens sluitingstijd van maandag op dinsdag. Rond 03.30 zou een alarm zijn afgegaan. Evenmin is bekend of er één of meerdere verdachten zijn.