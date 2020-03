Muider Vlaggetjesdag geschrapt door coronavirus: "We durven het risico niet aan"

MUIDEN - De Muider Vlaggetjesdag, de traditionele start van het vaarseizoen in de haven van Muiden, gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft het evenement geschrapt vanwege het coronavirus. "Het is met pijn in ons hart, maar we durven het risico niet te nemen", zegt organisator Leon Oosterbroek.

Daar moeten ze nu dus een jaar langer op wachten, hoewel het programma al helemaal rond was. "We hadden nog een maand, maar waren er eigenlijk al helemaal klaar voor. Alle afspraken waren al gemaakt. Met de schepen, met de poffertjeskraam, noem maar op. Het stond er goed voor. Maar toch hebben we moeten besluiten om alles niet door te laten gaan, vanwege het coronavirus. Als het virus zich verder verspreidt, zou het zomaar kunnen dat grotere evenementen zoals wij al niet door kunnen gaan. Daar is nu natuurlijk nog geen sprake van, maar we willen het feest niet op het allerlaatste moment moeten afgelasten. Dat zou ons veel te veel geld gaan kosten en echt een enorm probleem zijn. Dat risico durven we niet aan."

De keuze om het feest niet door te laten gaan, was een moeilijke. "Het is een enorme teleurstelling. We hebben er ook heel lang over nagedacht, maar we kunnen simpelweg niet anders. Dit is de beste keuze."

Volgend jaar wel weer

Dat het feest nu niet doorgaat, wil niet zeggen dat het nooit meer doorgaat. Sterker nog: de organisatie kijkt nu al naar volgend jaar. "Dan willen we er natuurlijk weer een groot feest van maken. Ik ben ook erg blij dat alle schippers met hun schepen nu al hebben laten weten er volgend jaar gewoon weer bij te zijn en dat geldt ook voor andere deelnemers. Dat sterkt ons enorm. We kijken vooral vooruit."