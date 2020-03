Een jongensdroom: vliegen in een zelfgebouwd vliegtuig

In mei vorig jaar was het zo ver: nadat hij alle keuringen had gehad en een felbegeerd bewijs van vliegvaardigheid had gekregen, maakte Wims experiment zijn vliegdebuut. "Zo'n eerste vlucht is toch wel spannend, maar eenmaal van de grond zat ik eigenlijk wel heel relaxed."

Wim bouwde zijn vliegtuig grotendeels in de garage. De vleugels namen maandenlang het leeuwendeel van de woonkamer over en de staart lag in de slaapkamer. "Daar was niet iedereen blij mee. Voor het bouwen van een vliegtuig heb je niet alleen tijd en geld nodig, maar ook een ijzersterk huwelijk", vertelt Wim met een dikke knipoog.

De meeste mensen die zelf een vliegtuig bouwen, zijn net als Wim lid van de NVAV. Ruim honderd leden hebben een vliegtuig het luchtruim in gekregen. Nog tientallen projecten zijn in aanbouw.

In een knalrode tweezitter kiest Wim Benschop regelmatig vanuit Vliegveld Hilversum het luchtruim. De Rijsenhouter droomde al vanaf zijn zestiende van zijn eigen vliegtuig. "Maar er waren altijd redenen om het niet te doen: relaties, kinderen, carrières. En dan ben je ineens zestig. Toen besefte ik: het was nu of nooit."

Nederlands eerste experimentele vlucht eindigde ruim 70 kilometer verderop in Zestienhoven, Rotterdam. Toegesnelde autoriteiten namen het vliegtuig meteen in beslag. Nederlands eerste amateurvliegtuig heeft uiteindelijk nooit meer gevlogen: het vliegtuigje bleek niet luchtwaardig te zijn.

De Nederlandse Vereniging voor Amateur Vliegtuigbouwers ontstond rond 1969 toen het door Cor Dijkman Dulkes ontworpen en gebouwde vliegtuig 'per ongeluk' opsteeg tijdens een proefrit over strand Wijk aan Zee.

Joop moet vliegen

"Ik kon niet stilblijven staan na mijn pensioen. Als vlieger moet je vliegen!" Joop Sint Jago werkte meer dan 27 jaar als piloot voor KLM, tegenwoordig is hij voorzitter van de NVAV. In een grote werkplaats in Eemnes knutselt hij al maandenlang aan zijn eerste eigen vliegtuig.

De vloer en wanden zijn bezaaid met bouwtekeningen, gereedschap en onderdelen. Glunderend staat Joop over zijn project gebogen. Tijdens zijn lange carriere als piloot had hij nooit van de NVAV gehoord, maar toen hij het amateur vliegtuigbouwen eenmaal ontdekte was hij om. "Ik heb nooit eerder zoiets gedaan, maar het voelde als de logische volgende stap. Vliegen is een drang naar vrijheid. Hoe fantastisch is het als je die vrijheid zelf kan bouwen."

Stunten

Joop heeft gekozen voor een VAN’s RV7. "Een heel betrouwbaar en veelgebouwd model. En: je mag er mee stunten! Hoewel stunten niet helemaal de juiste benaming is", voegt hij er snel aan toe. "Maar je kunt er bijvoorbeeld loopings mee maken."

Volgens Joop gaan er makkelijk 2000 manuren in het bouwen van zo'n vliegtuig zitten. De een bouwt hem in 2 jaar, de ander in 12. Wanneer Joop klaar is? Hij hoopt in het najaar het luchtruim te kiezen. Wim en Ron grinniken. "Met een beetje geluk haal je het najaar vólgend jaar", zegt Ron. "Ik heb altijd geleerd, als iemand vraagt wanneer je vliegtuig klaar is zeg dan altijd: 'woensdag'. Welke woensdag dat laten we in het midden."