Corona Rentenaar: "Ik kom mijn naam vaak tegen in de krant"

MEDEMBLIK - Het zal je voornaam maar zijn: Corona. Als je naam hetzelfde is als een virus waar heel de wereld momenteel in de ban van is, dan kan dat natuurlijk voor flauwe grappen zorgen. De Medemblikse Corona Rentenaar hoort ze vaak genoeg de laatste tijd.

Nog nooit eerder werd Corona zo vaak met haar naam geconfronteerd. "Ik kom mijn naam elke dag tegen in de krant." Het horen van 'Hallo, met Corona' zorgt af en toe voor stiltes aan de andere kant van de lijn, zegt ze tegen NH Radio.

De grappen 'Help, kijk uit!' of 'Oei, ik ben bang om je te spreken' hoort ze een aantal keer per dag. Ondanks het feit dat de grapjes regelmatig worden gemaakt, kan ze er nog prima om lachen. "Ik voel nog niet de behoefte om de anti-discriminatielijn te bellen", aldus Corona. Ze wil benadrukken dat het onderwerp corona geen grap is en het lacherige er gauw af is.

Bijzondere naam

De ouders van Corona zijn op een creatieve manier op haar naam gekomen. Door het husselen en samenvoegen van hun eigen namen, Cor en Janna, zijn zij op deze bijzondere naam gekomen. Mocht Corona behoefte hebben aan een praatgroepje, is dat ook nog een mogelijkheid. Er wonen namelijk nog 44 andere Corona's in Nederland.

Bekijk hieronder het gesprek met Corona: