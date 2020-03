De Peiling: Geef jij mensen nog een hand?

School dicht in Amsterdam

In Amsterdam zijn drie vestigingen van de British School gesloten, nadat bij de een ouder van een leerling het coronavirus was vastgesteld. Op de school krijgen leerlingen van 3 tot 18 jaar les. De sluiting gebeurde op initiatief van de school zelf. De GGD vond sluiting niet nodig.





Geen high fives

Op veel scholen in de regio is het al een aantal dagen gebruikelijk om geen handen of high fives meer te geven. Ook wordt leerlingen verteld vaak de handen te wassen en in hun elleboog te hoesten of te niezen. Ook zijn er scholen waar de luizencontrole is geannuleerd, bijvoorbeeld omdat de luizenpluizers het niet zagen zitten om naar school te komen.



Diemen

De eerste besmetting met het coronavirus in Noord-Holland was in Diemen. Enkele dagen later werd ook een geval in Haarlem bevestigd. Mensen die het virus onder de leden hebben krijgen vaak last van luchtwegklachten, zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het RIVM roept mensen op niet zelf naar de huisarts te gaan als ze vermoeden dat ze het virus hebben, om verdere verspreiding te voorkomen.

Lees de meest actuele informatie over het aantal besmettingen, klachten en voorschriften op de website van het RIVM.