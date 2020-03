Aanhouding na achtervolging door Amsterdam

Op de Kabelweg vlak bij Station Sloterdijk kreeg de automobilist een volgteken van een motoragent. De bestuurder leek in eerste instantie mee te werken, maar toen de agent het voertuig wilde controleren, trapte de bestuurder het gaspedaal in.

Na een achtervolging door onder andere de Spaarndammertunnel, werd de auto uiteindelijk klemgereden op de Westerdoksdijk. Daar kon een man worden aangehouden. Het is niet duidelijk of hij ook de bestuurder is. Volgens een getuige zou een tweede inzittende zijn ontkomen, maar dat kan de politie niet bevestigen.