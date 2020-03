Bestuur Pride Amsterdam stapt op na commotie om uitspraken Huffnagel

AMSTERDAM - Het voltallige bestuur van de Amsterdam Pride is opgestapt. Het besluit komt na een week van onrust rond uitspraken van voorzitter Frits Huffnagel over vluchtelingen die hij deed op Radio 1.

Volgens de organisatie is de aanhoudende onrust binnen de LHBTI-gemeenschap aanleiding voor het vertrek van het bestuur. Oud-wethouder Carolien Gehrels is gevraagd om te helpen bij de zoektocht naar een nieuw bestuur.

In het programma Spraakmakers stelde Huffnagel dat Nederland geen nieuwe vluchtelingen moet toelaten. "Wij zien een kind en denken: "wat zielig". Terwijl we niet zien dat er een vader achter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd", zo motiveerde hij zijn standpunt in het programma.