Rutte: geen handen schudden om coronavirus tegen te gaan

Rutte riep ook nogmaals op om de al geldende hygiëne-maatregelen in gedachten te houden. Dus: niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en vooral veel de handen wassen. Daar komt het niet handenschudden nu dus bij.

"Dit gaat echt nog wel enige tijd duren", zei Rutte tijdens de persconferentie. "Daar zullen we ons als land op moeten instellen, dat het niet morgen of overmorgen voorbij is."

Foutje

De minister-president ging al snel zelf de fout in, wat aan het einde van de persconferentie tot enige hilariteit leidde. Na de oproep om geen handen meer te schudden, deed Rutte precies dat toen hij Jaap van Dissel van het RIVM bedankte. "Oh sorry dat mag niet meer. Sorry, sorry, sorry", verontschuldigde Rutte zich.