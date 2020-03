Boer Henk aan buis gekluisterd: "Leuk om al kijkend eigen herinneringen op te halen"

OBDAM - Het nieuwe Boer Zoekt Vrouw-seizoen is net gestart, en is met de ruim 3 miljoen kijkers de eerst aflevering nog altijd even populair. Oud deelnemer boer Henk en zijn liefde Fiona leerden elkaar in 2012 via het programma kennen, en ze zitten nog altijd voor de buis gekluisterd.

Het is alweer acht jaar terug dat Boer Henk uit Obdam in het programma Boer Zoekt Vrouw op zoek ging naar de liefde van zijn leven. En het gaat hem voor de wind. Hij is nu bijna twee jaar getrouwd met Fiona en vorig jaar werd hun derde kindje geboren: dochter Lizzy.

"We zijn dolgelukkig dat we de kans hebben gehad om mee te doen, en dit hebben weten op te bouwen," zegt boer Henk trots. Inmiddels hebben ze samen het boerenbedrijf overgenomen en zijn de vrije uren schaars, maar het trotse echtpaar is dolgelukkig.

Mediagekte

Alle mediagekte in 2012, voelt nog als de dag van gisteren. "Toen we eenmaal bekend waren geworden, en dat we samen zouden eindigen, toen kwam de media echt op ons af", vertelt Fiona. "En dat je herkend wordt in de supermarkt, dat was in het begin best wel heftig". Nog steeds wordt het beroemde Boer Zoekt Vrouw-stel met regelmaat voor interviews gevraagd en op tv te zien.

En als er een nieuwe aflevering van Boer Zoekt Vrouw op tv is, gaan alle mobieltjes op stil. "We zorgen dat we op tijd binnen zijn en melken extra vroeg de koeien", vertelt het stel. "Het is heel leuk om eigen herinneringen op te halen door te kijken."

Ware liefde vind je zo

Boer Henk werd in 2012 overspoeld met liefdesbrieven. Maar liefst 1109 kandidaten stonden er in de rij. Hij heeft dan ook een nuchter advies: "Ik denk vooral dat je goed moet weten wie je zelf bent en wat je iemand anders kan bieden in een relatie. Weet wat je zoekt, en wees eerlijk naar jezelf."