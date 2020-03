Lege vluchten toch de lucht in: "Voorkomen dat ze landingsrechten verliezen"

SCHIPHOL - Politieke partijen in Den Haag én de Europese organisatie van slotcoördinatoren (EUACA) willen dat de EU vanwege het coronavirus de regels tijdelijk loslaat voor het verplicht gebruiken van start- en landingsrechten. Nu is het nog zo dat als luchtvaartmaatschappijen minder dan 80 procent van hun landingsrechten gebruiken, de slotcoördinator van een luchthaven die kan afpakken. Die regel geldt ook op Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op Schiphol is zo'n 'slot' inmiddels goud waard. Schiphol zit al een aantal jaar tegen haar grens van maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar aan en luchtvaartmaatschappijen zijn als de dood om hun start- en landingsrechten te verliezen. Maar omdat ook op Schiphol de regel 'use it or lose it' geldt, vertrekken en landen er nu dagelijks vrijwel lege vliegtuigen omdat door de coronacrisis veel minder tickets worden verkocht.

Op de schop

De Tweede Kamer heeft luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen gevraagd om bij de Europese Commissie aan te dringen om die strenge regels voorlopig los te laten. Wat de coalitiepartijen betreft mogen de luchtvaartmaatschappijen die landingsrechten weer inzetten als de coronacrisis achter de rug is. Als het aan GroenLinks ligt, is dit het moment op die regels op de schop te nemen, een deel van die slots niet terug te geven en zo voor minder vluchten te zorgen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Kamer beloofd de Europese Commissie te verzoeken om het verplichte gebruik van de start- en landingsrechten op Schiphol voorlopig op te schorten. Inmiddels heeft de EUACA hetzelfde verzoek ingediend. De organisatie wijst erop dat het loslaten van regels bij eerdere crises ook al werd toegepast, zoals kort na de terreuraanslagen van 11 september 2001, de SARS-uitbraak en de financiële crisis. De Europese Commissie heeft nog niet op de verzoeken gereageerd.

(Artikel gaat verder onder de tweet)