Hoogleraar Herman Pleij: "Ik ben een schoolmeester"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde en een graag geziene gast in de media.

Biografie: Naam: Herman Pleij Geboren: Hilversum, 24 februari 1943 Beroep: Hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Erelijst: Eredoctoraat KU Brussel

DWDD In de loop van de tijd heeft Herman Pleij heel wat studenten opgeleid die later een belangrijke rol kregen in de media, onder wie Mieke van der Weij en Matthijs van Nieuwkerk. "Ik ben in het begin veel gevraagd door oud-leerlingen", vertelt Herman Pleij, "op een aardige manier bekroond door het feit dat Matthijs van Nieuwkerk ook een oud-leerling van mij is, en dat niet onder stoelen of banken steekt in uitzendingen."

NH Nieuws

Docent Direct na zijn afstuderen werd hij docent aan de Universteit van Amsterdam. Pleij: "Dat zou nu onvoorstelbaar zijn, maar eind jaren zestig kwam dat vaker voor. Toen waren er enorm veel studenten en was er behoefte aan docenten. Als je een beetje je best deed kon je blijven hangen." Eigenlijk was het helemaal niet zijn bedoeling om historische letterkunde te studeren. "Ik wilde schrijver worden, ik wist alleen niet hoe dat moest. Ik dacht: 'dan moet ik maar zo dicht mogelijk bij schrijvers zitten.' En dat was in Amsterdam. Daar was Reve, daar was Hermans. En in de tweede plaats wilde ik Nederlands studeren, dat was het dichts bij de literatuur." Op de universiteit trof hij een docent Middeleeuwse literatuur die bij hem de juiste snaar wist te raken.

Schoolmeester Herman Pleij is iemand die veel kennis verzamelt en die graag met ons deelt. "Ik ben zelf meer geneigd om dat te vertalen in enthousiasme. Ik ben een schoolmeester, hoe dan ook."

Oefeningen in genot Pleijs laatste boek Oefeningen in genot en behandelt een sexuele revolutie die in de late Middeleeuwen zou hebben plaatsgevonden. Bekende schrijvers uit die tijd schreven onomwonden over seks en seksualiteit. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de kerk, die weinig op had met seksueel genot. Sterker nog, ze hanteerden uitgebreide tabellen die bepaalden wanneer de bijslaap mocht plaatshebben.

Pleij: "Een bioloog heeft eens uitgerekend dat als mensen dat hadden gevolgd, dat we hier dan niet eens hadden gezeten. Dan was de mens in de 18e eeuw al uitgestorven." "Zodra je lustgevoelens ervoer, kon je bedenken dat de duivel je beet had. Die gebruikt sex om jou te ontregelen. De vrouw werd gebruikt door de duivel. Denk bijvoorbeeld aan Eva."

Tien jaar werkte Pleij aan het onderzoek voor, volgens eigen zeggen, zijn allerlaatste grote boek: "Je gaat de eindigheid van je dagen en zeker van je heldere dagen inzien. Daarom dacht ik: 'ik wil nog een keer een fors boek maken.' "