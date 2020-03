Eerste landbouwvakdagen in de provincie: "Moment om na te denken over de toekomst"

MIDDENBEEMSTER - De Beemster is een agrarische vakbeurs rijker: de Landbouwvakdagen West-Nederland. Een driedaags evenement in Middenbeemster, waar agrariërs hun licht kunnen opsteken over vernieuwingen in hun sector en daarnaast vakgenoten kunnen ontmoeten.

Organisator Johan Wolters laat weten dat er veel vraag was naar een Landbouwvakdag in West-Nederland. "Het is voor de sector belangrijk om elkaar te ontmoeten op een vakbeurs. Boeren komen hier om na te denken over toekomstige investeringen en kunnen hier alles vinden op één plek, aldus Wolters.

Naast boeren zijn ook andere geinteresseerden welkom. Volgens de organisator is het goed om te zien hoe de sector in elkaar zit. De organisatie maakt er dan ook een feestje van: "We hebben bier, gezelligheid en muziek."

Snelle ontwikkelingen

Op het terrein zijn demostraties als voederwinning, trekker testritten, verdemostratie- en aanschuifdemo's. Twee akkerbouw docenten vertellen dat ook zij de laatste ontwikkeling goed in de gaten houden. "Het gaat razendsnel. Als je deze machines met die van tien jaar geleden vergelijkt, dat gaat zo hard. Ik denk dat er over tien jaar geen mensen meer op die trekkers zitten.