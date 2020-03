Coureur Huub van Eijndhoven maakt het goed na 'megacrash' op vernieuwde circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Wie de beelden van zijn crash van afgelopen zaterdag ziet, voelt de rillingen over het lijf lopen. De 20-jarige Brabantse coureur Huub van Eijndhoven vloog bij de vernieuwde Hugenholtzbocht op het circuit van Zandvoort een aantal keer over de kop met zijn Porsche. Wonder boven wonder kwam hij er relatief goed vanaf.

Ze deden ook mee aan de laatste race op het oude circuit en werden toen eerste. Dat is natuurlijk ook hun doel op deze zaterdag 7 maart, als de race in de hoogste klasse met verschillende toerwagens om 12 uur van start gaat. Waaronder veel Porsches, maar ook een Lamborghini, McLaren en een snelle Renault. Een race, die draait om de titel in het Winter Endurance Kmpioenschap, die vier uur duurt en coureurs die elkaar afwisselen.

Maar dan komt de vernieuwde Hugenholtzbocht in zicht. "Bij het uitkomen van de bocht wilde ik een andere auto, uit een lagere divisie, aan de binnenkant inhalen. Die coureur reed iets te wijd over de curbstones en hij raakte de controle kwijt. Vervolgens klapte hij tegen mijn rechter voorwiel. Op het moment dat ik die auto naar binnen zag glijden, wist ik al dat ik niets meer kon doen", vertelt Huub aan NH Nieuws. Wat er dan gebeurt, is goed te zien op de volgende beelden van de makers van Scheivlak TV.

Over de kop

"Ik ging een aantal keer over de kop. Het gaat allemaal zo snel. Je krijgt het niet echt mee. Toen de auto stilstond, zag ik vloeistof druppelen. Dat kan natuurlijk bezine zijn, dus je moet er dan zo snel mogelijk uit. Ik heb mijn vizier meteen dicht gedaan, voor het geval er vuur zou ontstaan. Daarna heb ik mijn gordel losgemaakt en kon ik ook zelf het portier openen en eruit stappen", vertelt Huub. "Ik had alleen last van mijn kaken, omdat ik door de arenaline hard op mijn tanden had gebeten. Ik vroeg meteen aan de marshalls of mijn tanden er nog in zaten en dat was gelukkig nog zo."

Al snel komt er medische hulp, die volgens Huub 'uitstekend handelt' en dan wordt hij gestabiliseerd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar volgen nog meer onderzoeken en uiteindelijk blijkt, zoals hij zelf al aanvoelt, dat hij er wonderwel goed vanaf is gekomen. "Ik voel me nu lichamelijk wel goed. Ik heb alleen nog wat hoofdpijn."

Circuit is in orde

Boos of aangeslagen is hij niet. "Het is een inschattingsfout geweest van die andere coureur. Maar dit had in iedere race op ieder ander circuit kunnen gebeuren. Ik was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats." Het heeft volgens de Brabander niets met de vernieuwde aanpassingen aan het circuit te maken. Sterker nog, hij is zeer te spreken over alle nieuwe uitdagingen. "Het is echt mooi geworden en een stuk sneller ook. Het is één van de betere circuits van Europa geworden."

Dat hij nu de dubieuze eer heeft van de coureur die voor het eerst een crash meemaakt op het nieuwe circuit, daar moet hij een klein beetje om lachen. "Je snapt dat ik liever bekend was geworden als de coureur die het kampioenschap op zijn naam had geschreven." In april is zijn volgende race en ook die is weer in Zandvoort. En dan zal hij gewoon weer die binnenbocht nemen.

Formule 1

Hij heeft zelf helaas nog geen kaarten voor de Formule 1 race op Zandvoort. Teamgenoot Jaap zal er dan wel zeker bij zijn. Hij rijdt met zijn Porsche in het voorprogramma van de Dutch Grand Prix. Om te ervaren hoe hard het gaat als je als coureur over het circuit van Zandvoort scheurt, stuurde Huub het onderstaande filmpje, gemaakt vanuit zijn eigen wagen.