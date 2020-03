NOORD-HOLLAND – De gemiddelde reactietijd van de brandweer in Noord-Holland is van 2013 tot 2019 met 48 seconden gestegen. In de verschillende veiligheidsregio’s rukt de brandweer minder vaak uit voor branden en vaker voor zogenoemde ‘hulpverleningsalarmeringen’. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Amsterdam-Amstelland en de Gooi en Vechtstreek hebben met een vertraging van 48 seconden en 42 seconden ten opzichte van 2013, van alle veiligheidsregio’s in Noord-Holland de reactietijd het hardste zien oplopen. Dit zijn bovendien de enige twee veiligheidsregio’s waar de brandweer in 2019 vaker uitrukte voor het bestrijden van een brand dan in 2013. In Amsterdam-Amstelland ging men 340 keer vaker op pad, in de Gooi en Vechtstreek 420 keer. In alle andere Veiligheidsregio’s was er sprake van een daling, gelet op het totale aantal keren dat men uitrukte. In heel Noord-Holland rukte de brandweer 1460 minder vaak uit voor het bestrijden van branden.

Hulpverlening

Het aantal ‘hulpverleningsalarmeringen’ nam daarentegen wél toe in iedere Veiligheidsregio, met uitzondering van Kennemerland. Dit zijn alarmeringen waarbij de brandweer niet uitrukt voor het traditionele bluswerk, maar om bijvoorbeeld mensen te bevrijden uit een lift of autowrak.

Het gaat over het jaar 2019 om voorlopige cijfers. Deze kunnen later (lichtelijk) worden bijgesteld.