Massaal gesteunde Ajaxfan Jopie overleden

NIJMEGEN - De terminaal zieke Ajax-supporter Jopie Verstegen is overleden aan de gevolgen van longkanker. Eind januari stuurden honderden Ajaxfans brieven naar zijn adres om hem te steunen in de laatste dagen van zijn leven nadat hij zelf een oproep deed.

Jopie schreef in januari een bericht op Facebook waar massaal gehoor aan werd gegeven. 'Wat zou ik nog graag postkaartjes en brieven willen ontvangen van jullie, de echte Ajaxfans', schreef hij. Alle kaartjes wil hij in de kerk laten ophangen tijdens zijn afscheid. Op zijn kist komen vlaggen van Ajax.

Gisteravond liet de familie op zijn Facebookpagina weten dat Jopie is overleden. 'Woorden schieten tekort. Rust zacht.'

Ook al woont Jopie in Nijmegen, Ajax was zijn grote liefde. 'Ik zou me schamen als ik tegen iemand zou moeten vertellen dat ik voor een andere club dan Ajax ben', zei hij tegen AT5. Na zijn oproep kreeg hij drie kaarten voor de wedstrijd Ajax-PSV (1-0). Hij ging er met zijn twee zoons naartoe.

De steun deed hem veel goed. 'Het is net of die brieven mij meer kracht en gezondheid geven dan de chemo en de bestraling.'

Jopie is 63 jaar geworden.