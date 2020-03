Ondernemers weer volop aan de slag na verwoestende brand Schagen

SCHAGEN - Fietsenmaker Herman van der Vliet heeft het razend druk. Op steenworp afstand van zijn oude, afgebrande pand in Schagen is hij hard aan het werk om een nieuwe winkel in te richten. Hij hoopt komend weekend de deuren te kunnen openen.

In de showroom staan al aardig wat gloednieuwe fietsen. In het midden staat een rek met accesoires. Zelf is Van der Vliet bezig met de kassa, de telefoon en de internetverbinding. "Je bent eigenlijk met drie dingen tegelijk bezig", vertelt de ondernemer. "De afhandeling van het oude pand, het inrichten van deze winkel maar ook nog met nieuwbouw."

Klap op de schouder

Op 10 februari, rond 22.00 uur, vlogen de vlammen uit het dak bij zijn vorige winkel. Ook de buurman, een keukenzaak, werd volledig verwoest. "We hebben daarna zoveel reacties gekregen. Kaartjes maar af en toe ook een klap op je schouder. Dat doet je goed", vertelt Van der Vliet.

Aan de achterkant van het pand is de werkplaats waar de fietsen onderhoud krijgen of rijklaar worden gemaakt. Er hangt één fiets aan twee haken te wachten om afgemonteerd te worden voor de showroom."Mijn neef heeft deze houten constructie gemaakt. Hij had eigenlijk geen tijd maar heeft het toch maar even gedaan. Heel fijn."