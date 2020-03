Afscheid van recordhouder: Burgemeester Wormerland vertrekt

Hij heeft veel meegemaakt tijdens de twee decennia als burgemeester van Wormerland. De grote cacaobrand in 2003 zal hem bijvoorbeeld altijd bijblijven.

Tange: "Dat was heel ingrijpend, we moesten een complete woonwijk en scholen ontruimen. Als je er op terugkijkt in de wetenschap dat alles goed is verlopen, is het ook weer een mooie ervaring. Dat klinkt misschien gek, voor zo'n grote brand, maar toch is het een mooie ervaring."

Nu hij met pensioen gaat hoeft hij zichzelf geen zorgen meer te maken over bestuurlijke problemen van de gemeente. De vervanging van de Zaanbrug, die wegens financiële tekortkomingen al jaren wordt uitgesteld, is daar één van. Toch vindt hij het zelf allemaal wel meevallen met die 'problemen'.

Tange: "Ik zeg wel eens: als het grootste probleem in een gemeenschap met 16.000 mensen het vervangen van een brug is, zou ik meteen tekenen voor het burgemeesterschap."

Tange geeft aan niet stil te willen zitten na zijn pensioen. Hij blijft actief als voorzitter voor verschillende clubs en verenigingen.

Opvolger

Judith Michel-de Jong (46) wordt op 14 april 2020 officieel beëdigd als opvolger van Tange.