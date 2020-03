De Peiling: 'Bijna helft oudere huizen steenkoud zonder gas'

'Zonder gas krijgen we de helft van de huizen in Nederland op koude dagen niet warm. stellen de netbeheerders Enexis, Liander en Stedin. De politieke wens 'We moeten van het gas af' zou lang niet altijd haalbaar zijn. En wie nu voorop loopt en zijn gasaansluiting opzegt krijgt soms een gepeperde rekening. Wil jij van het gas af?

Koud in huis

Vooral in oudere woningen is het bijna onmogelijk om zonder cv-installatie een behaaglijk klimaat te scheppen. "Of je moet een huis uit de jaren 30 geheel inpakken met een 15 centimeter dikke isolatielaag. En dan nog zijn er koude dagen dat het niet lukt", zegt Enexis directeur Han Slootweg in het AD. Huizen van voor 1980 zijn te slecht geïsoleerd om met een elektrische warmtepomp op temperatuur te krijgen, daar is stadsverwarming of gas nodig. Nieuwere huizen, zo ongeveer vanaf het jaar 2000, zijn vaak wel elektrisch te verwarmen.

Groen gas

De netbeheerders pleiten er voor het netwerk van leidingen dat nu voor aardgas gebruikt wordt in de toekomst te gaan gebruiken voor het milieuvriendelijke waterstofgas of groen gas. Groen gas kan worden gemaakt uit biomassa, gft-afval of mest. Waterstof kan worden geproduceerd met stroom van zonnepanelen of windmolens.

Boos en radeloos

Marja Roele-Aertsen uit Amsterdam dacht voorloper te zijn door vrijwillig van het gas af te gaan. Dat bleek een lastige aangelegenheid. "Ze roepen constant dat we moeten verduurzamen. Dat wilde ik graag. Nu ben ik boos en radeloos", laat ze aan NH Nieuws weten. "Mijn 3-jarig energiecontract liep af en ik was aan een nieuw fornuis toe. Na advies te hebben ingewonnen heb ik in november een duur elektrisch fornuis gekocht. Bij Essent sloot ik een contract af voor alleen elektra. Toen kreeg ik een brief van netbeheerder Liander dat ik toch weer gas moet gaan afnemen. Anders moest ik 121 euro betalen voor afsluiting voor 12 maanden en daarna nog eens 366 euro.

Oplichterij

Marja woont in een huurwoning van Ymere. "Ymere staat het niet toe dat de meter wordt afgesloten en verwijderd", zegt Marja. "Mocht je toch voor afsluiting kiezen, dan moet je bij verhuizing ook het aansluiten van de gasmeter weer betalen. Ik heb nu dus voor Jan met de korte achternaam toch maar weer een gascontract bij Essent moeten nemen. Dat was goedkoper dan de af- en aansluitkosten betalen. Gas gebruiken doe ik dus niet, maar netbeheerkosten en vaste leveringskosten worden wel in rekening gebracht. Ik vind het oplichterij!"

Wat vind jij?

Wat vind jij van de hele 'van het gas af' discussie? Onder een gasaansluiting uit komen blijkt uit het verhaal van Marja nog niet zo eenvoudig. En wil jij wel van het gas af? Of ben je bang dat het dan wel eens knap koud zou kunnen worden bij jou in huis? We horen het graag van je.