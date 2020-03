Verdachte brief gemeentehuis Purmerend blijkt onschadelijk

PURMEREND - In de postkamer van het gemeentehuis in Purmerend is vanmorgen een dreigbrief aangetroffen. De politie laat weten dat de brief geen gevaar opleverd.

Medewerkers van de postkamer alarmeerde vanmorgen de politie, nadat zij een verdachte brief aantroffen. De brandweer en politie hebben de postkamer tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Dit is onderdeel van een prodedure waarbij wordt gekeken of de mensen die in het gemeentehuis zijn gevaar lopen. Een explosievenverkenner van de politie of het nodig is om de Explosievenopruimingsdienst in de schakelen. Naar aanleiding van dit onderzoek is geconcludeerd dat er geen sprake is van direct gevaar.

Isolatie

Acht medewerkers van de postkamer hebben tijdelijk in isolatie gezeten om het onderzoek af te wachten. Zij maken het goed.

Of deze brief verband houdt met andere dreigbrieven kan de politie op dit moment nog niet zeggen.