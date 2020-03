‘Vliegtuighuwelijk’ afgeblazen: KLM breekt hart van Boeing-fetisjiste

KLM heeft een stokje gestoken voor een huwelijk dat zou plaatsvinden in een hangaar op Schiphol-Oost. Saillant detail: de bruid was de Berlijnse Michèle Köbke en de 'bruidegom' een Boeing 737-800 van KLM. De Duitse vrouw zegt al ruim vijf jaar verloofd te zijn met het toestel. KLM was niet op de hoogte van het geplande huwelijk en was er op zijn zachtst gezegd ook niet van gediend.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Köbke's liefde voor de Boeing 737-800 is een vorm van objectofilie, waarbij mensen zich seksueel aangetrokken voelen tot levenloze voorwerpen. De socialemedia-kanalen van de Duitse vrouw staan vol met foto's waar ze kussend, knuffelend en slapend te zien is met onderdelen van de Boeing 737. Köbke heeft ook foto's geplaatst van haar bezoeken aan hangaars met daarin 737's. Ze is onder andere te zien in hangaar 10 van KLM op Schiphol-Oost.

Facebook/Instagram Michèle Köbke

No step Op de fotoserie in de hangaar van KLM is te zien hoe Köbke onbeperkt naast, onder, in en zelfs op het vliegtuig poseert. Zo zit de vrouw in de cockpit van de Boeing, leunt ze op de vleugelkleppen en staat ze aan het uiteinde van de vleugel, vlakbij de 'winglet' met het KLM-logo. Op de plek op de vleugel waar Köbke poseert is het verboden om te staan, wat aangeven wordt met stickers met daarop 'no step'. Hoe het mogelijk is dat de vrouw de gelegenheid kreeg om op de vleugel te gaan staan, wordt door KLM hoog opgenomen. Gebroken hart Inmiddels heeft Köbke de foto's verwijderd van haar socialemedia-accounts. In een YouTube-video legt de Berlijnse in tranen uit hoe KLM haar hart heeft gebroken nadat haar bezoekerspas voor het volgende bezoek is ingetrokken. Köbke zou op 18 maart weer terugkeren naar Hangaar 10, vermoedelijk om in het huwelijk te treden met haar verloofde, een Boeing 737-800 van KLM. (Artikel gaat verder onder de video)

Een woordvoerder van KLM laat NH Nieuws weten niet op de hoogte te zijn geweest van haar 'trouwplannen' en van het eerdere bezoek aan de hangaar. Op haar sociale media laat Köbke weten dat ze iemand heeft ontmoet die in de hangaar werkt en het bezoek voor haar mogelijk maakte. KLM is niet gelukkig met het feit dat de vrouw de gelegenheid heeft gekregen om op het toestel te klimmen. De maatschappij is voor NH Nieuws aan het achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren. Het is nog onduidelijk wat eventuele gevolgen zijn voor de betrokken medewerker(s). (Artikel gaat verder onder de foto's)

Michèle Köbke en 'haar' Boeing 737 van KLM Instagram Michèle Köbke

Michèle Köbke en 'haar' Boeing 737 van KLM Instagram Michèle Köbke

💔 Köbke heeft op Instagram een statement geplaatst. Daarin staat dat ze voortaan alles wat met Amsterdam en KLM te maken heeft, vermijdt. "Ik heb het gevoel dat ik nooit meer bij hem (de Boeing 737, red.) zal zijn, behalve als ik vlieg. Knuffelen, kussen en tijd met elkaar doorbrengen zal nooit meer hetzelfde zijn, omdat we niet langer samen zijn", aldus Köbke op haar Instagramaccount. Het bericht wordt afgesloten met een gebroken-hart-emoji. Wie toch nog benieuwd is naar haar fotoserie bij de KLM-Boeing 737, kan kijken naar een ruim uur durende video waarin Köbke de fotos' van het bezoek toont.