Strafproces over MH17 is begonnen: "Dit is nodig voor de verwerking"

HILVERSUM - "Waarom is dit gebeurd? Waarom is het hen aangedaan? Wat is de zin geweest om op een burgervliegtuig te schieten", vraagt Robbert van Heijningen zich af. Hij verloor zijn broer, schoonzus en neefje uit Hilversum bij de MH17-ramp en is blij dat het strafproces vandaag eindelijk begint: "Dit is nodig voor de verwerking, want het wordt duidelijk wat er gebeurd is."

De schoonzus, het neefje en de broer van Robbert van Heijningen

Om 10:00 uur is in de rechtbank op Schiphol het strafproces begonnen over het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Het vliegtuig werd boven Oekraïne met een zogeheten Buk-raket uit de lucht geschoten. Daarbij kwamen op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie veel Nederlanders.

"Al sinds juli vorig jaar, toen het proces werd aangekondigd, kijk ik uit naar vandaag", zegt Robbert. Hij verloor zijn broer Erik, schoonzus Tina en neefje Zeger uit Hilversum bij de ramp. "Dat is ook waar het om gaat, om wie het ook gaat", zegt hij. "Het gaat om hen en die 295 anderen." Geen verdachten in de rechtbank Zoals verwacht is geen van de vier verdachten - drie mannen uit Rusland en één uit Oekraïne - in de rechtbank verschenen, maar dat deert Robbert niet. "Misschien kan ik de daders niet in de ogen aankijken, maar dat boeit me niet. Het boeit mij veel meer of het waar is wat het Openbaar Ministerie naar voren heeft gebracht en dat wij als nabestaanden weten wat er gebeurd is." De meeste nabestaanden volgen het proces vanuit een locatie in Nieuwegein. Zij kunnen tijdens het proces hun verhaal doen. Ook Robbert maakt daar gebruik van. "Ik ga zeker wat zeggen, dat ben ik verplicht aan mijn broer, neefje en schoonzus."