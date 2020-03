Provinciale Staten vergaderen vanmiddag over toekenning vergunningen Grand Prix

ZANDVOORT - Zijn de vergunningen die zijn verleend aan de Dutch Grand Prix ten onrechte toegekend of niet? Over die vraag buigen de Provinciale Staten zich vanmiddag tijdens een vergadering. ChristenUnie (CU), Partij voor de Dieren (PvdD) en SP willen hier een debat over omdat zij vinden dat die vergunningen onterecht zijn verleend.