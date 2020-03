ZAANDAM - Een supermarkt aan de Drielse Wetering in Zaandam is vanavond overvallen. Een medewerker raakte hierbij gewond.

Bij de slijterij binnen in de supermarkt vond de overval plaats. Een medewerker raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachten zijn er op een scooter vandoor gegaan. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.

De politie zoekt getuigen van de overval.