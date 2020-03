KLM stopt nu ook met vluchten naar Milaan en Venetië

SCHIPHOL - KLM vliegt vanwege het coronavirus niet naar Milaan en Venetië. Tot en met vandaag werden dagelijks enkele vluchten geannuleerd, maar na het advies van Buitenlandse Zaken om niet meer naar het noorden van Italië te reizen, heeft KLM in elk geval morgen alle vluchten naar de twee steden geschrapt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een woordvoerder van KLM zegt tegen NH Nieuws dat er vanaf nu dag tot dag wordt gekeken naar de ontwikkelingen. Naar verwachting zullen na morgen ook alle vluchten naar Milaan en Venetië worden geannuleerd. Milaan heeft twee luchthavens waar KLM normaal gesproken dagelijks meerdere keren op vliegt. De vluchten naar andere Italiaanse luchthavens gaan nog wel door.

IranAir

Steeds meer maatschappijen halen vluchten uit hun dienstregeling, waaronder naar Schiphol. Vandaag werd bekend dat IranAir voorlopig niet naar Europa mag vliegen vanwege het coronavirus, maar benadrukt dat dat een maatregel is die de luchtvaartmaatschappij niet zelf verzonnen heeft. Wat IranAir betreft kon er weer worden gesproken over het opschalen van vluchten naar Europa. Het land is zwaar getroffen door het coronavirus.

Ook Lufthansa, Swiss, Alitalia en de Israëlische maatschappij El Al hebben vluchten naar Schiphol geannuleerd vanwege de verminderde vraag naar vliegtickets. Het Britse Flybe is deze week zelfs failliet gegaan, nadat de coronacrisis de al noodlijdende maatschappij de genadeklap gaf.