Sport Ramon Sinkeldam eindelijk thuis: "Filmpjes maken heeft ons er doorheen gesleept"

SCHIPHOL - Na anderhalve week in quarantaine is Ramon Sinkeldam zondagmorgen terug gekeerd in zijn woonplaats Assendelft. De wielrenner van Grouporama-FDJ sloot zijn vrouw en kinderen in de armen na een afwezigheid van drie weken.

De helft van die tijd zat Sinkeldam met zijn ploegmaats en renners van twee andere teams vast in zijn hotel in Abu Dhabi, omdat twee mensen in de Ronde van de Verenigde Emiraten, besmet bleken met het coronavirus. Zaterdag testten de leden van de Franse ploeg van Sinkeldam voor de derde keer negatief en mochten ze naar huis.

"Ik ben dolblij dat ik terug ben", zei de oud-Nederlands kampioen na aankomst op Schiphol. "Je mist je gezin uiteraard, maar gelukkig konden we skypen. En dan zag ik steeds dat de kinderen zich uitstekend vermaakten. Dat stelde mij gerust." Sinkeldam en zijn kamergenoot Arnaud Démare vermaakten zich vooral met het maken van filmpjes op Instagram. Die werden goed bekeken.

Quote Je moet de moed erin houden en elkaar oppeppen, dat is met die filmpjes goed gelukt Wielrenner Ramon Sinkeldam over zijn verblijf in quarantaine