Man die geslachtsdeel toonde in trein nu haarscherp in beeld

Hij gaat in dezelfde coupé als de vrouw zitten. Eerst aan de andere kant van het gangpad, maar komt al snel tegenover haar zitten. Ze voelt zich onveilig en besluit om hem met haar telefoon te filmen. De vrouw kijkt vervolgens naar buiten en ziet dan in de weerspiegeling van het raam dat de man zichzelf aan het betasten is.

Van der Veen vertelt daarbij dat de juiste wijze van handelen in zulke situaties per incident verschilt. "Elke situatie is anders dus je kan er niet een panklaar script of werkwijze voor neerleggen, maar als je de gelegenheid hebt om te filmen, zonder dat het opvalt, dan is dat natuurlijk heel fijn. Dat zie je nu ook in deze situatie." De politie meldt nog wel de hulp nodig te hebben van de kijker om er achter te komen wie deze verdachte is.

Signalement

De verdachte is een man van rond de 20 jaar oud. Hij heeft donker haar en donkere wenkbrauwen. Tijdens het incident droeg hij een zwarte pet achterstevoren, een zwarte trui met ‘Just Do It’ op de borst en een grijze broek.