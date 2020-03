Duizenden deelnemers aan Women's March door centrum Amsterdam

Met de mars wordt gepleit voor gelijke rechten voor vrouwen. Op de Dam zijn eerst toespraken. Ook vindt er een stiltemoment plaats. De deelnemers aan de mars lopen vanaf de Dam naar het Museumplein.

Het is de derde keer dat er in de stad een Women's March wordt georganiseerd. Deze editie staat in het teken van vrijheid.

"Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid", laat de orgnaidsatie weten. "Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar te zijn. Vrijheid moet vanzelfsprekend zijn."

Meerdere trams rijden vanwege de demonstratie om.