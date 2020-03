Buurman na woningbrand Marken: "Ik hoorde hem schreeuwen om hulp"

MARKEN - De onderbuurman van de man die vannacht na een brand in zijn woning in Marken gewond naar het ziekenhuis is gebracht, hoorde rond 04:00 uur iemand om hulp schreeuwen en belde de politie. "Eerst dacht ik dat er iemand dronken was", aldus de buurman.

Toen hij zijn deur uitstapte en de grote donkere rookwolken uit het dak zag slaan wist hij dat het goed mis was. "Het was echt paniek hoor", vertelt hij. Volgens de politie is de brand ontstaan door een ongelukje op de bank, maar de exacte oorzaak is nog niet bekend. "Hij is een stevige pijproker, misschien is hij daar een beetje onhandig mee omgegaan", vertelt zijn buurman. Flinke bonken Het daglicht onthult de enorme schade die de brand in het huis heeft aangericht. De ramen rondom de woning zijn zwartgeblakerd en de deur is met een houten schot gebarricadeerd. Een andere buurman omschrijft hoe de brandweer de deur forceerde om binnen te komen: "Ik hoorde flinke bonken, waarschijnlijk zodat ze naar binnen konden." Bekijk hier de hele reportage. Tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws

Een andere omwonende laat weten dat hij geschrokken is van de brand van gisteravond. "Ik was bang dat alles ontruimd zou worden maar gelukkig is dat niet gebeurd. Ik hoop in elk geval dat het snel weer beter gaat met de bewoner", vertelt hij. Woning verlaten De brandweer meldt wel dat enkele omwonenden tijdelijk hun woning hebben moeten verlaten ten tijden van de brand, maar die konden kort daarna weer naar binnen. Hoe het nu met de bewoner van het huis gaat is onduidelijk.