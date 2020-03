IranAir staakt vluchten naar Schiphol vanwege coronavirus

IranAir stopt voorlopig met haar route tussen Teheran en Schiphol. Het Iraanse persbureau IRNA meldt dat alle vluchten naar Europa van de maatschappij tot nader order worden gestaakt. IranAir vliegt twee keer per week naar Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De vluchten tussen Teheran en Schiphol zijn normaal gesproken op zondag en donderdag. De vlucht van vandaag is nog wel uitgevoerd. Volgens persbureau IRNA zijn de vluchten op last van de Europese Unie "om onduidelijke redenen opgeschort". Iran is zwaar getroffen door het coronavirus. Meer dan 5800 mensen zijn besmet en 145 patiënten zijn eraan overleden.

Met het stilleggen van IranAir-vluchten is er geen directe verbinding meer tussen Nederland en Iran. Anderhalf jaar geleden hield KLM al op met vluchten naar Teheran.

Het opschorten van de vluchten van IranAir is al de zoveelste genomen maatregel waar Schiphol vanwege het coronavirus mee te maken krijgt. Al eerder werden alle KLM-vluchten naar China voorlopig gestaakt, wordt er minder gevlogen naar Hong Kong en naar meerdere bestemmingen in Italië.