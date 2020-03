Claire en Jeroen starten podcast om bewustzijn te kweken voor psychische stoornissen

BUSSUM - Claire de Groot en Jeroen Sturing uit Bussum hebben sinds juni 2019 een relatie. Jeroen is student journalistiek en Claire is barista, en worstelt daarnaast met een aantal psychische stoornissen die haar leven soms flink bemoeilijken. Om meer bewustzijn te kweken en zélf beter te leren omgaan met de stoornissen maken zij samen een podcast.

Claire en Jeroen leren elkaar kennen via een datingsite en het is liefde op het eerste gezicht. "We zagen elkaar de eerste keer en de vonk sprong meteen over", vertelt Claire. Niet lang na het idyllische begin verschijnen de eerste wolken echter aan de horizon. Claire worstelt al sinds haar puberteit met psychische stoornissen en die strijd is nog niet gestreden. "Het begon ooit met een depressie en een eetstoornis, daar kwamen later dwangstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek bij."

Dwangmatig tellen

De problemen van Claire uiten zich vooral in stemmingswisselingen en dwangmatig tellen. "Alles moet bij Claire in even getallen. Dus nooit één kusje, maar altijd twee, of vier, of acht", vertelt Jeroen. Na een paar maanden raakt Claire ook nog eens in een diepe depressie.