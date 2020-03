IJmuidenaar plaatst twintig nestkasten in strijd tegen eikenprocessierups

SANTPOORT-ZUID - Vogelaar Fred Hopman (63) schroeft twintig nestkastjes op jonge eikenbomen in het Burgemeester Rijkenspark. De IJmuidenaar hoopt daarmee nieuwe kool- en pimpelmezen in stelling te brengen tegen de opmars van de overlastgevende eikenprocessierups.

De IJmuidenaar doet al sinds 1995 onderzoek naar vogels in het gebied. In samenwerking met de groenvoorziening van de gemeente Velsen heeft hij nu twintig nestkasten geplaatst in het Santpoortse natuurgebied, waar ook veel wandelaars en spelende kinderen zijn te vinden. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

"Als mensen in aanraking komen met de brandhaartjes van deze rups kan dat zorgen voor irritaties zoals bultjes, blaasjes of vlekken. De vogels eten deze rups volop en als de mensen er daardoor minder last van hebben, dan is de missie geslaagd", zegt Hopman.

Voor de vogelaar staat er tegelijkertijd ook meteen een mooi netwerk aan kasten, waar hij volop onderzoek kan doen naar de vogels. "Het zijn allemaal jonge dunne bomen, dus er is ook gewoon woningnood hier. In dit bos denk ik dat bijna 90 procent van de nestkasten bewoond zal gaan worden."