Verdriet over naderend einde van Haarlemse buurtsportschool: "Dit is onze thuishaven!"

HAARLEM - Een bijzondere buurtsportschool in de Haarlemse Slachthuisbuurt moet per 1 april de deuren sluiten. Het oude garagepand wordt winkelruimte. Maar juist hier komen veel oudere buurtgenoten om hun gezondheid én hun sociale leven op peil te houden. "Ze willen hebben dat we in beweging blijven, maar ze doeken alles op."

De bijna 70-jarige Nol Schulte runt vrijwillig sportschool Kwiqfit for Everybody, waar je voor weinig geld en niet met een langdurige abonnement kunt fitnessen en aerobicsklasjes kunt volgen. En Schulte zweept het tempo flink op, ondanks de nog hogere leeftijd van zijn leerlingen. "We leveren hier heel veel op, die oudjes hoeven niet meer naar de dokter."

Terwijl een sportieveling zijn krasse lichaam laat schaatsen op een apparaat, spreekt hij de hoop uit "dat er nog een plekkie voor ons is, maar het zal niet meevallen." De enige mogelijkheid voor de buurtsportschool lijkt een fusie met een andere sportschool in de wijk. Samen zouden ze dan in het verderop gelegen wijkcentrum een zaal kunnen huren. Maar Nol ziet dat niet zitten. "Dan zijn de oudjes overgeleverd aan anderen, een heleboel mensen haken dan af hebben ze al gezegd."

Ook de dame die knieoefeningen doet op een fitnessapparaat gaat dan niet mee. "Hoe verder het weg is, hoe moeilijker het voor mij is om er naar toe te gaan." En daar baalt ze flink van. "Dit is onze thuishaven! Als er eentje niet lekker is, dan sturen we een kaart. Het is ook een sociaal iets."