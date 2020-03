Dierenambulance in Hoorn moet nachtelijk uitrukken voor ontsnapte pony's

HOORN - De dierenambulance in Hoorn is vannacht druk in de weer geweest met het vangen van een aantal ontsnapte pony's.

Het stel was ogenschijnlijk ontsnapt, maar de eigenaar was in geen velden of wegen te bekennen. De dieren werden aangetroffen op de Westerblokker in de buurt van de St Jozefschool in Blokker.

Om de twee Shetlanders te vangen was naast de inzet van de dierenambulance ook hulp van de politie nodig. De dieren hadden al onderdak aangeboden gekregen van manege de Eenhoorn, maar de eigenaar werd gelukkig al snel gevonden.