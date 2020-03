Groep jongeren krijgt ruzie in Huizen: ruit gesneuveld en letsel aan hoofd

Volgens getuigen kregen zo'n tien jongeren het met elkaar aan de stok. Omwonenden hoorden het gerinkel van glas en geschreeuw en zouden daarop de politie gealarmeerd hebben.

De politie zou de ruzie snel onder controle hebben gekregen. Wel is er een ruit van een woning gesneuveld en zou tenminste één van de jongeren gewond zijn geraakt aan zijn hoofd.

Wat de toedracht van de ruzie is, is nog onduidelijk. Ook is het niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden.