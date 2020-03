Tadic bezorgt Ajax broodnodige zege op Heerenveen

HEERENVEEN - Ajax heeft voor het eerst sinds 1 december weer eens een uitwedstrijd in de eredivisie weten te winnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in het Abe Lenstra Stadion met 1-3 te sterk voor SC Heerenveen. Dusan Tadic was met twee treffers de grote man bij de Ajacieden.

Ondanks dat er in de eindfase van de eerste helft voor beide ploegen kansen waren om te scoren, zal Ajax het meest opgelucht zijn geweest dat de ploegen met een stand van 0-0 de kleedkamer opzochten. Een minuut daarvoor liet Alen Halilovic namelijk een enorme kans liggen voor de Friezen. De Kroaat had de bal voor het intikken, maar wist de kans om zeep te helpen waardoor de ploegen met een brilstand de rust ingingen.

Het was het einde van een helft die in het begin vooral rommelig genoemd mocht worden. Beide ploegen wisten weinig gevaar te stichten en de eerste kans van de wedstrijd ontstond na twintig minuten. Chidera Ejuke mocht een schot lossen, maar zag zijn poging worden gekeerd door doelman André Onana. Tien minuten voor rust werd het plots druk voor beide doelen. Ajax kreeg kansen via Hakim Ziyech (schot) en Lassina Traoré (kopbal), terwijl aan de andere kant de voet van Onana redding moest brengen op een poging van Ejuke.

Tadic

In een tijdbestek van een kwartier na de thee wist de ploeg van Ten Hag de wedstrijd plots naar zich toe te trekken. Het was aanvoerder Tadic die tot tweemaal toe belangrijk was voor zijn ploeg. Eerst profiteerde hij van geklungel in de defensie van Heerenveen (0-1), waarna hij even later attent was bij de tweede paal uit een corner: 0-2. Quincy Promes zorgde nog geen vijf minuten later voor de 0-3 waardoor de overwinning binnen was voor de Amsterdammers.