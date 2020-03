Veertig uur taakstraf voor mishandeling winkelmanager in Ajax Fanshop

AMSTERDAM - Een 20-jarige man is veroordeeld voor het mishandelen van een winkelmanager in de Ajax Fanshop in augustus 2018.

AT5

Het slachtoffer is werkzaam als winkelmanager bij de Ajax Fanshop. Op 17 augustus 2018 zag hij vijf mannen in de winkel staan. Door een getuige werd hij erop geattendeerd dat vier van die vijf mannen een dag eerder ook in de winkel waren. Uit camerabeelden van die dag bleek dat zij vermoedelijk kleding hadden gestolen.

Lees ook Amsterdam Vrouw bewusteloos na zware mishandeling in centrum Amsterdam

De winkelmanager belde direct de beveiliging en zei tegen de groep dat zij in de winkel moesten blijven totdat de politie zou komen. Een aantal van hen rende gelijk naar buiten. Een van de mannen werd tegengehouden door de winkelmanager. Vervolgens ontstond er een worsteling tussen de twee, waarbij de winkelmanager bij zijn keel werd gegrepen en in zijn gezicht werd geslagen. De 20-jarige man werd uiteindelijk door de politie aangehouden.

Bedreiging Een dag later kwam de verdachte weer vrij en ging hij opnieuw naar de Ajax Fanshop. De man bedreigde vervolgens de winkelmanager door te zeggen: "Kom naar buiten dan, dan lossen we het op. Ik zei toch dat ik terug zou komen." De rechtbank oordeelde dat de 20-jarige man schuldig is aan mishandeling en gaf hem om die reden een taakstraf van 40 uur. Het is niet de eerste keer dat de man de fout in gaat; in november 2019 is hij eerder voor geweldsdelicten veroordeeld.