Vogelspotters in de ban van een ijsvogeltje in Driehuis: "Kers op taart"

DRIEHUIS - Natuurliefhebbers uit de IJmond zijn in de ban van de ijsvogel. Sinds een week laat het onmiskenbaar felgekleurde vogeltje zich zien in Driehuis en dat trekt veel bekijks.

Niet veel mensen hebben het geluk een ijsvogel te spotten. IJmuidenaar Hans Jochems (73) had dat geluk vandaag wel, hoewel hij er drie uur voor naar de waterkant heeft moeten turen. "Dit is de kers op de taart", glundert hij tegenover NH Nieuws. "Prachtig. Dit is mij nog nooit eerder gebeurd en ik ben er vaak naar op zoek geweest."

De ijsvogel is als viseter sterk gebonden aan open water. Anders dan zijn naam doet vermoeden gedijt de vogel dus uitstekend bij een zachte winter.

