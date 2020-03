AZ beleeft makkelijke avond en verslaat ADO Den Haag

De wedstrijd begon goed voor AZ, dat al snel een penalty kreeg toegekend door scheidsrechter Dennis Higler. Laurens de Bock werkte Dani de Wit naar de grond, waarna de leidsman naar de stip wees. Teun Koopmeiners wist wel raad met dit buitenkansje en schoot zijn tiende doelpunt van het seizoen binnen: 1-0.

Het duurde niet lang voor de AZ-supporters opnieuw konden juichen. Eerst was Stengs dicht bij een verdubbeling van de marge, maar zijn schot werd uit het doel geplukt door ADO-doelman Luuk Koopmans. Even later was het alsnog raak: uit een handig passje van Oussama Idrissi wist Owen Wijndal Koopmans te passeren met een hard schot in het dak van het doel.

Op zoek

Met die tweede treffer was de wedstrijd in het slot gegooid en werd het wachten op meer doelpunten. De Wit kreeg het al snel bijna voor elkaar, maar zijn poging belandde op de lat. Tom Beugelsdijk voorkwam later een treffer van Myron Boadu door redding te brengen op de doellijn. Op een mogelijkheid van Crysencio Summerville kort na rust na lukte het de bezoekers niet om gevaarlijk te worden.

Bekijk hieronder de reactie van Arne Slot na afloop van de wedstrijd. Tekst loopt door onder video.