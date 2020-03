Schrijfster Meta Bison overleden

Meta Bison, geboren in 1934 in Bergen aan Zee, was in de regio bekend als schrijfster, columnist en 'redder' van het schrijvershuisje van Betje Wolff en Aagje Deken op het terrein van Lommerlust. Als bestuurslid van de stichting zette ze zich in om het tuinhuisje te behouden voor Beverwijk. In 2001 kwam de opbrengst van haar CD BISON'dere minuutjes met Meta geheel ten goede aan dit culturele erfgoed.