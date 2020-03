Vrijwilligers rapen zwerfafval op: "Je hoeft geen strafblad te hebben om dit te doen"

De vrijwilligers zetten hun ergernissen over zwervend afval om in daden. Met een speciale app wordt bijgehouden wat er allemaal wordt gevonden.

Het zijn vooral heel veel plastic flesjes, blikjes maar ook fietsonderdelen. Vrijwilliger Alex Gundersen is er al zo'n vijf jaar mee bezig: "Ik doe hartstikke mijn best. Inmiddels heb ik meer dan zestigduizend stukken afval weten te verzamelen. Het is net als je tuin onderhouden, je moet het elke dag bijhouden", vertelt hij.

Strafblad



Maar niet iedereen begrijpt dat de Nieuw-Vennepers met plezier speuren naar afval. Carla Beenakker zet zich ook al jaren in en ziet soms verbaasde blikken: "Een man kwam naar ons toe en vroeg of wij een strafblad hadden. Wij doen dit met plezier, daar hoef je geen strafblad voor te hebben!"

Nieuwe vrijwilligers



Via de facebookpagina Buurt Clean Up Nieuw-Vennep kunnen nieuwe vrijwilligers zich melden. Het is soms hard werken, maar na afloop is er een 'lekker bakkie koffie met een koekje.' "Het is ook een gezellig samenspel met z'n allen," aldus een van de enthousiaste vrijwilligers.