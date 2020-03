Eerste race op het nieuwe Circuit Zandvoort is een feit

De race startte om 12.00 uur vanmiddag en trok flink wat bekijks. Het evenement was gratis te bezoeken. "Ze hebben werkelijk alles aangepast, van de hekken tot het asfalt", zegt een enthousiaste toeschouwer. "Het mag wel wat luider", vult een ander hem aan.

En ook de coureurs zijn tevreden. "Het was indrukwekkend", vertelt Roel Jonker. "Ik denk dat iedereen er blij mee is, ook de snelle jongens", benadrukt coureur Bert Moritz.

Naast het bijwonen van de race, kon het publiek een zogeheten gridwalk maken. Oftewel: voorafgaand aan de start tussen de Formule 1-wagens doorlopen.

Prins Bernhard

De race had ook een adelijk tintje. Prins Bernhard reed mee, onder startnummer 222. Hij is mede-eigenaar van het circuit en heeft een belangrijke rol gespeeld in het terugbrengen van de autoracen in Zandvoort.

Porsches, Dodge en Lamborghini

Ook voor autoliefhebbers was er genoeg te zien vandaag. Aan de race deden meer dan zestig wagens mee, waaronder Porsches, BMW's, een Dodge Charger, een Lamborghini en een McLaren.