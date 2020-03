Opnieuw wereldprimeur in Langedijk: eerste fabriek voor groene gladheidsbestrijder

BROEK OP LANGEDIJK - De provinciale weg N504 tussen Noord-Scharwoude en Schoorldam wordt het testgebied voor een 'groene' gladheidsbestrijder van grassap. Een kleine fabriek die van bermgras dooisap zal maken is daarvoor in Broek op Langedijk geopend. De komende drie winters zal er getest worden op het baanvlak.

Na als gemeente eerder al de allereerste tests met een bamboegeluidsscherm in Oudkarspel te mogen verwelkomen, omarmt Langedijk de komende jaren ook het grassap. En niet alleen de proef met het duurzame strooizout is een primeur. In Broek op Langedijk staat ook de allereerste bermgrassapfabriek ter wereld.

Op bedrijventerrein Zuiderdel wordt in de fabriek ecologisch gemaaid bermgras verwerkt tot grasvezel en -sap. Van de vezels worden verkeersborden gemaakt. Het grassap, het groene goud, wordt er gezuiverd zodat de mineralen overblijven die sneeuw en ijs laten dooien. Het grassap wordt (nu nog) voor de helft vermengd met regulier strooizout, maar dit is dan een flink stuk duurzamer dan voorheen.

Het idee voor het gebruik van grassap als strooimiddel, komt uit de koker van Hillebrand Breuker. Bij de provincie werkt hij al jaren als beleidsadviseur wegen- en verkeer. Bij toeval proefde hij eens het sap van gras en merkte dat het best zout smaakte. Die ontdekking leidde tot Grass2Grit en de daadwerkelijk praktijkproeven die nu gaan plaatsvinden.